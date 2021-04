IL FARO BLU: l’alleato giusto per organizzare la festa di tuo figlio

La giornata di una mamma è sempre troppo breve e carica di impegni.

Una lista infinita di cose da fare, grandi e piccole, che reclamano tutte il tuo tempo, impegno e dedizione.

Nell’affannarci ad inseguire tutto e tutti, ad incastrare ed organizzare, rischiamo di non riuscire a goderci nulla.

Ed è così che anche le cose piacevoli ed i momenti importanti come la festa di compleanno di tuo figlio o il ricevimento per celebrare il Battesimo, la Prima Comunione e la Cresima vengono “smarcate dalla lista” come impegni. Fatto, fatto, meno uno… che peccato!

Per un bimbo o una bambina, la festa è un momento estremamente importante, carico di attesa, di emozione e di divertimento. È una giornata che rimarrà nei suoi ricordi per tutta la vita.

L’organizzazione della festa di tuo figlio merita tutta la tua attenzione, anche perché richiede fatica ed impegno.

Devi scegliere location, allestimento, invitati, animazione, torta e buffet, ma chi contattare? Per quante persone devo ordinare? Come posso chiedere più preventivi per confrontare prezzi e servizio offerto? Come indirizzare gli invitati sui regali più graditi al tuo bambino?

Il Faro Blu è la novità che aspettavi

Con ilfaroblu.it organizzare la festa di tuo figlio sarà un divertimento.

Gratuito, semplice e sempre disponibile, ilfaroblu.it è il primo portale dedicato ai genitori di bambine e bambini di tutte le età.

Ti aiuta a trovare tutto quello che ti serve per organizzare una festa insuperabile e ti offre tanti utili strumenti per risparmiare tempo e fatica.

ilfaroblu.it è totalmente gratuito e ti offre un valido aiuto in qualsiasi città d’Italia perché copre l’intero territorio nazionale. Inoltre è estremamente facile da utilizzare e alla portata di qualsiasi mamma; non è necessario essere un’esperta digitale perché è tutto semplice ed intuitivo.

L’organizzazione potrà anche diventare un momento condiviso con tuo figlio o tua figlia e potrai trovare tante idee e tanti consigli per organizzare una festa originale e indimenticabile, diversa da quella degli altri e dalle tue feste degli anni precedenti.

Cosa puoi fare su ilfaroblu.it

Sul ilfaroblu.it trovi tanti strumenti grazie ai quali arriverai al giorno della festa rilassata, felice e con un risultato imbattibile!

Lista delle cose da fare

È una funzione utilissima perché ti permette di tenere traccia di tutto quelle che è necessario scegliere, confermare ed acquistare. Grazie ad una lista di attività suggerite, che puoi personalizzare ed integrare secondo le tue abitudini e desideri, sei sicura di avere tutto sotto controllo e di non dimenticare nessun passaggio fondamentale. In questo modo riduci al minimo lo stress

Inoltre, grazie a questa pratica lista, tutta la tua festa è raccolta in un unico posto che ritrovi su pc, tablet o smartphone, in qualsiasi momento ed ovunque tu sia... non può sfuggire proprio niente!

La lista degli invitati

Questo utilissimo strumento ti permette di creare una lista degli invitati sempre disponibile, integrabile e consultabile. Inoltre puoi inviare un primo “save the date” a tutti gli invitati della tua festa in modo che possano organizzarsi per tempo per partecipare.

Vantaggio importantissimo per te: non dovrai più tirare ad indovinare il numero dei partecipanti quando chiederai un preventivo per la torta, l’animazione oppure prenoterai il ristorante per la festa della Prima Comunione di tuo figlio.



Potrai infatti condividere il tuo invito tramite email whatsapp e facebook e consentire agli invitati di confermare o meno la loro presenza in tempi brevissimi, con un semplice click.

Grafica degli inviti

Una volta completata la lista degli ospiti, puoi anche scegliere sul portale la grafica del tuo invito tra le tante proposte per tutte le occasioni, dal compleanno a tema al Baby Shower, al Battesimo, Prima Comunione o Cresima.

Puoi scegliere se spedire l'invito via email, facebook oppure whatsapp in modo che lo abbiano sempre a portata di mano, ma puoi anche decidere che preferisci la classica ed intramontabile stampa!

Lista dei regali

Avere la possibilità di fare una lista dei regali preferiti è uno strumento pratico ma anche strategico. Ti permette di condividere con tuo figlio un momento piacevole nel quale decidete insieme cosa gli piace e cosa vorrebbe ricevere. Basta davvero poco per creare un elenco di regali, magari corredati da una bella foto e informazioni utili come taglia e colore preferito.

Non appena la lista è completa la puoi condividere in un attimo con gli invitati per consigliare e dare indicazioni sul regalo perfetto.

Comoda, veloce, tatticissima, è di grandissimo aiuto sia per te, perché eviterai delusioni a tuo figlio con regali che resteranno a vita nel cassetto, che per gli ospiti che non dovranno far altro che scegliere quello che preferiscono in una lista di regali tutti perfetti ed apprezzati.

I fornitori giusti

Scegliere i giusti fornitori della tua festa è fondamentale e può incidere molto sia sul budget che sul risultato finale dell'evento.



ilfaroblu.it raggruppa in un unico sito tantissimi fornitori suddivisi per regione e città ma anche per categoria di prodotto e servizio.

Scegliere è semplice: basta indicare la tua città e la categoria che stai cercando e potrai scegliere tra tanti fornitori di animazione, pasticceria, location, regali, ecc. Una volta trovati quelli con le caratteristiche più giuste per te, puoi raccontare le tue esigenze e chiedere un preventivo.

È gratuito e ti permette di confrontare diverse proposte di costo e di servizio per fare una scelta più consapevole e ponderata.

E non dimenticare di lasciare una recensione per far conoscere agli altri il tuo giudizio sul servizio ricevuto. La tua opinione è importante e ci sono dettagli e sfumature che non possono essere raccontati se non da chi ha veramente vissuto l’esperienza.

Idee e consigli

Su ilfaroblu.it trovi anche tanti consigli utili per l’organizzazione del tuo evento, come il Baby Shower, il Battesimo, la Comunione oppure la Cresima.



Ci sono anche tante idee economiche ed originali per la tua festa di compleanno, dall’allestimento al buffet passando per gli inviti, i giochi ed i regali.

Puoi scegliere anche i temi della festa, in base ai gusti ed all’età del tuo bambino: dai temi attuali come Peppa Pig e PJ Masks ai classici come Lego e Cars oppure agli intramontabili Dinosauri e bellissime Principesse.

Inoltre questa sezione viene aggiornata ed integrata periodicamente per offrirti proposte sempre nuove ed attuali.

Organizzare una festa indimenticabile per tuo figlio o per tua figlia non è mai stato così facile!

Entra su https://www.ilfaroblu.it/ e…Accendi la Festa!!!