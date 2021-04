Tenta la rapina all'ufficio postale di Buttigliera Alta: lo tradiscono le macchie di sangue sui soldi

Aveva dato l'assalto all'ufficio postale di Buttigliera alta, armato di coltello, riuscendo a farsi consegnare 2100 euro in contanti. Quindi, si era dato alla fuga. Ma è durata poche ore la libertà di un uomo di 46 anni, braccato dai carabinieri non appena è scattato l'allarme e le vittime sono riuscite a chiedere aiuto.



All'interno dell'ufficio postale ci sono stati momenti di tensione: il rapinatore infatti ha afferrato al collo un cliente e lo ha minacciato con un coltello, costringendo la direttrice a consegnargli 2.100 euro.



Sul posto sono arrivati i carabinieri di Rivoli e presto il cerchio si è stretto intorno a un 46enne affidato in prova ai servizi sociali presso una comunità dell’Astigiano, dove è stato poi bloccato nel tardo pomeriggio anche grazie alla collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Susa e Villanova D’Asti.



L’uomo è stato trovato in possesso dei soldi rapinati, peraltro intrisi del suo sangue a causa di alcune lesioni al braccio che si era procurato durante la rapina.