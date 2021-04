Il 30 gennaio Torino "festeggia" il compleanno: la Città è al lavoro per renderlo ufficiale

Il 30 gennaio potrebbe diventare il compleanno “ufficiale” di Torino, con eventi e iniziative per fare conoscere la storia della città e richiamare turisti. Questa mattina è stato ascoltato in Commissione il Comitato "30 gennaio [09 a.C.] per la celebrazione della fondazione di Torino", che ha rilanciato nuovamente l’idea.

"Questa data– ha ricordato Fulvio Griffa, - è emersa dagli studi dell'archeologo Sandro Caranzano (Direttore del Centro Studi Herakles di Torino) e dell'astronoma Mariateresa Crosta (Istituto Nazionale di Astrofisica) presentati a Palazzo Madama lo scorso anno".

Una proposta - come hanno spiegato Griffa, nella doppia veste di rappresentante di Confesercenti, e Andrea Parodi - “che può essere l’occasione per rivitalizzare il commercio, i settori della pasticceria e della cioccolateria”. Fine gennaio è solitamente un periodo “morto” dal punto di vista economico, dopo le feste natalizie e prima del carnevale.

L’idea sarebbe di creare così un calendario mettendo insieme diverse iniziative, partendo ad esempio dal “Cimento invernale degli Orsi Polari” che cade appunto il 30 gennaio. L’occasione permetterebbe anche di creare nuovi giri turistici ad hoc per scoprire i resti romani emersi più recentemente, come quelli sotto la Nuvola Lavazza o in via delle Orfane.

“Esiste il Natale di Roma – ha commentato l’assessore alla Cultura Francesca Leon – e può esistere anche il Natale di Torino. Le ricerche che hanno individuato nel 30 gennaio come data dell’anniversario di fondazione ci permettono di rileggere il tessuto urbano: partendo da queste e dalla data si possono valorizzare le emergenze archeologiche”.

Per l’esponente della giunta Appendino sarebbe anche “l’occasione per recuperare il tessuto antico della città, oltre a dare un segno che riguarda tutto il centro storico. Noi pensiamo sempre alla Torino “barocca”, che però è stata costruita sopra quella romana, Recuperare la stratificazione grazie agli strumenti tecnologici ci permetterebbe di leggerne le radici e può diventare l’occasione per restituire la conoscenza di un periodo della nostra città alla collettività”.

I tempi però, per rendere “ufficiale” il compleanno di Torino, sono stretti: in autunno scade infatti il mandato dell’amministrazione Appendino. Il prossimo step è di organizzare un'altra commissione per metà maggio e poi prevedere il prima possibile il passaggio di un atto in Consiglio Comunale.