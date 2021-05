Poke Bowl a Torino, il 4 maggio apre MicaPoke!

Le Poke Bowl nascono, in origine, come piatto povero dei pescatori hawaiani. Il pesce fresco è unito infatti a riso, frutti esotici e altri condimenti. Il tutto è servito in una ciotola (bowl) e insaporito con sale e spezie varie. La specialità è ormai diffusissima in Italia, in quanto si tratta di un piatto veloce (ideale anche per la pausa pranzo) e salutare.

Ma il progetto di MicaPoke è molto più ambizioso: l’obiettivo è quello di unire i sapori hawaiani alla cultura gastronomica italiana, utilizzando solo materie prime nostrane al 100%. Un esempio su tutti? Il riso utilizzato proverrà solo ed esclusivamente dal Piemonte, prodotto da gliAironi nel vercellese secondo la tradizione secolare del territorio.

“Abbiamo preso il poke e lo abbiamo fuso con la tradizione culinaria più buona del mondo”, racconta Federico Giovanelli, proprietario del format di successo torinese “Barotto”, specializzato in taglieri di montagna, e oggi tra i fondatori di MicaPoke. E lo stesso entusiasmo per il progetto nelle parole di Gabriele Conte, brand evangelist de gliAironi, che entra per la prima volta direttamente nel mercato della ristorazione con il progetto MicaPoke. “Siamo partiti dall'idea che il poke si potesse adattare perfettamente anche alle materie prime e alle ricette italiane, e su quello abbiamo lavorato, mantenendo salda l'attenzione alla selezione degli ingredienti e dei prodotti che compongono le ricette di MicaPoke”.

MicaPoke: anticipazioni sul menù





Nel menu di MicaPoke entreranno solo prodotti di prima qualità: a monte del progetto vi è infatti una ricerca sui sapori, volta a individuare le migliori specialità per piatti che, nell’ideazione e nella realizzazione, sono pienamente italiani. Rientreranno tra gli ingredienti anche prodotti totalmente homemade come salse a base di amido di riso e altri topping ideali per chi non ama cibi troppo grassi.

Grande attenzione sarà rivolta anche nel fornire una proposta gluten-free e piatti per chi soffre di intolleranze alimentari: MicaPoke punta ad essere una gustosa alternativa per tutti con un occhio di riguardo verso la filosofia fit.

Tutte le sedi di MicaPoke

Il 4 maggio sarà inaugurato il primo punto vendita di MicaPoke in Via San Massimo 5, location molto interessante nel centro città. È poi prevista l’apertura di un corner store al DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, l’esclusivo hotel in zona Lingotto e, infine, di uno stand al Mercato Centrale di Porta Palazzo, in modo da offrire una gustosa alternativa per la pausa pranzo.

Le tre aperture torinesi, nei progetti degli ideatori, saranno solo le prime di una lunga serie in tutta Italia. MicaPoke punta quindi a farsi conoscere presso un pubblico eterogeneo, diventando una vetrina per i prodotti del territorio, insolitamente presentati in una nuova forma.

Fondere il poke con la tradizione gastronomica italiana sarà sicuramente una proposta innovativa premiata dai consumatori che avranno la possibilità di assaggiare le PokeBowl nelle location migliori della città: dal 4 maggio a pranzo e a cena.