Covid, il contagio frena ancora in Piemonte: il tasso di positività al 3,3% e calano i ricoveri

Sale così a 187.811 il numero di positivi a Torino e provincia dall'inizio della pandemia , mentre nelle altre province - per un totale di 350.303 in tutto il Piemonte - se ne contano 28.240 ad Alessandria, 16.798 ad Asti, 10.798 a Biella, 50.343 a Cuneo, 26.984 a Novara, 12.988 a Vercelli e 12.397 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.455 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.489 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Calano ancora una volta i ricoveri: sono 200 i posti letto occupati in terapia intensiva (dieci in meno di ieri) e 2.084 quelli in terapia non intensiva (-27 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono13.187