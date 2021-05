Sempre più famiglie si affidano a vacanzeperanziani.it per la gestione delle vacanze dei propri cari

Essere accanto a un anziano fragile durante tutto l’anno è impegno stancante sia sul piano fisico che sul piano emotivo e psicologico. Con l’arrivo della bella stagione si sente il bisogno di prendersi un momento di pausa per recuperare le forza sicuri di poter ricominciare a prendersi cura del proprio caro con il massimo impegno.

Qual è la soluzione di vacanza migliore per i nostri cari? I caregiver familiari si trovano di fronte a questo problema da risolvere contornato da altre incognite importanti: In che struttura soggiornerà? Da chi sarà accudito? Si occuperanno di lui nella maniera ottimale?

Tutte queste esigenze trovano risposta grazie a B&C Travel, il tour operator italiano specializzato nell’accoglienza degli anziani con fragilità. Le sue proposte sono rivolte ai figli o ai familiari che accudiscono i propri cari. Le persone con più di 80 anni hanno necessità di essere accolti in strutture alberghiere selezionate, con grandi spazi all’esterno, essere accessibili e rendere facile per gli ospiti il raggiungimento di tutti i servizi di cui hanno bisogno.

Il personale che accompagna l’anziano in vacanza è selezionato con grande attenzione: gli assistenti alla persona sono scelti e formati per accogliere e coccolare gli ospiti facendoli sentire sempre ascoltati. Per farla breve, non si tratta di una vacanza come tante, ma di una esperienza studiata nei più minimi particolari, quelle che vengono lasciati al caso se non si conoscono bene i bisogni dei nostri cari fragili.