Superbonus 110% e Sismabonus: segui gli incontri online di Ape Confedilizia Torino per conoscerne l’applicazione

Il tema del Sismabonus resta di estrema attualità, in edizilia

L’Ecobonus 110% contenuto nel Decreto Rilancio prevede una detrazione del 110% sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di case private e condomini. In alternativa alle detrazioni, il Superbonus permette di scegliere la cessione del credito o sconto in fattura.

Si tratta di una misura molto complessa, che necessita diversi approfondimenti per essere spiegata bene.

Il nuovo appuntamento è previsto il 5 maggio 2021, dalle 14,30 alle 16 sulla piattaforma Zoom, dove, i consulenti di Ape Confedilizia Torino spiegheranno, in modo pratico il Sismabonus e quando si può applicare.

Le domande dovranno pervenire ai consulenti all’e-mail apetorino2020@gmail.com prima di mercoledì 5 maggio.

I webinar sono gratuiti per gli associati Ape Confedilizia e con una quota di 10 euro per i non associati.

L’iscrizione è obbligatoria via mail apetorino2020@gmail.com.

Guarda il video di presentazione dell’incontro:





Il link e le istruzioni per partecipare al webinar saranno trasmessi alla conferma delle iscrizioni.

CALENDARIO dei prossimi webinar

Mercoledì 5 maggio ore 14,30-16

Sismabonus: quando si può applicare a cura dell’Ing. Andrea Baracco

Mercoledì 12 maggio ore 14,30-16

Gli aspetti urbanistici a cura dell’Arch. Marco Aimetti

Mercoledì 19 maggio ore 14,30-16

Rapporto tra i vari bonus sull’immobile a cura del Dott. Lorenzo Berta e dell’Ing. Lorenzo Balsamelli

Mercoledì 26 maggio ore 14,30-16

Le procedure e i percorsi: dalla fattibilità alla fine lavori a cura dell’Ing. Lorenzo Balsamelli

Per tutte le info chiama: 011/5214218