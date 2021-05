La Reale Mutua Basket Torino ospita Forlì. "La squadra è motivata, mi aspetto un grande match"

Dopo essere tornata al successo nel turno infrasettimanale contro Scafati, la Reale Mutua ospita Forlì per la terza giornata del mini-girone bianco nella fase ad orologio.

“Così come per Scafati conosciamo molto bene Forlì, non per averci giocato in campionato, ma per averli incontrati in SuperCoppa. - commenta Coach Cavina - Conosciamo bene il loro valore e arriviamo entrambi da due partite molto solide, giocate bene in difesa. Dovremo essere bravi a concentrarci, questa volta, sulla difesa individuale, negli 1vs1 e nella loro propensione a rimbalzo. Ovviamente anche limitare le collaborazioni a due, specialmente quando giocano insieme Bruttini e Giacchetti, due giocatori molto esperti. Abbiamo ben chiaro il piano partita, è un periodo in cui torniamo a giocare spesso, quindi abbiamo provato a gestire gli acciacchi, soprattutto di Diop e Campani, però vedo la squadra motivata e concentrata, mi aspetto una grande partita”.

Squadra di grande esperienza, Forlì può contare su una coppia di americani di valore assoluto: la guardia/ala Terrence Roderick - un vero e proprio veterano del campionato cadetto, con dieci stagioni alle spalle - autore di una stagione regolare da 18.7 punti, 8.2 rimbalzi e quasi 5 assist di media, e Erik Rush, ala da quasi 14 punti di media a partita. Oltre al duo a stelle e strisce, coach Dell’Agnello può contare su un nucleo italiano di qualità e quantità: Aristide Landi, Davide Bruttini, Riccardo Bolpin e Jacopo Giachetti, il grande “ex” della partita.

“Forlì è una squadra che gioca una pallacanestro essenziale - aggiunge l’assistant coach Iacozza - in attacco sfruttando l’enorme talento di Roderick e Giachetti oltre all’atletismo di Rush e alla doppia dimensione di Landi, mentre in difesa la squadra ha sempre dimostrato grande solidità non concedendo mai cose semplici agli avversari.Giochiamo un’altra partita di grande spessore tecnico e fisico che ci servirà innanzitutto per migliorare la nostra classifica e poi per proseguire nel nostro percorso di avvicinamento alla fase play-off”.

Palla a due alle h.20.45, diretta tv su MS Channel