Conoscere persone a Torino: le opportunità dei siti di incontri online

La situazione attuale non aiuta di certo a incontrare nuove persone. Con i primi caldi e la primavera che si fa strada rigogliosa, il tutto diventa ancora più frustrante. Mantenendo però alto l’ottimismo riguardo al fatto che si tornerà presto a poter mettere la testa fuori di casa con più libertà, perché non portarsi avanti conoscendo persone nella propria città attraverso i siti di incontri?

Tanto denigrati per anni, in realtà i siti di incontri sono un ottimo strumento al giorno d’oggi per mettersi in contatto con persone che possono avere interessi simili ai propri, che condividono le stesse idee e un modo analogo di guardare alla vita. Vi sono siti e applicazioni per tutti i gusti e che consentono di incontrare (prima virtualmente e poi, se lo si desidera, anche dal vivo) persone della propria città, in questo caso Torino. Ma quali sono i siti d’incontro più famosi ai quali affidarsi? Vediamolo subito.

Badoo

Uno dei siti più amati in fatto di incontri online è certamente questo, Badoo. Gli utenti attivi sono milioni, per la precisione più di 500 in tutto il mondo, e il processo di registrazione è veloce e semplice. Ha fatto il suo ingresso sul mercato dei siti di incontri online nel 2006, e da allora la sua crescita è stata costante, con in più il pregio di essersi rinnovato col passare degli anni secondo le richieste del pubblico.

Nonostante la grande fama, Badoo mantiene la registrazione al sito gratuita. L’app è scaricabile sia su sistemi operativi iOS che Android, ed è inoltre possibile collegare il proprio account Facebook. Si può facilmente selezionare “Torino” come città preferita quando si effettuano ricerche, così come è consentito selezionare età, tipo di relazione ricercata, sesso, e altro ancora. Il profilo gratuito permette di interagire con un numero definito di persone al giorno, ma questo se da un lato può sembrare limitante, dall’altro può essere positivo per scegliere con più accuratezza. E poi, esistono opzioni a pagamento per poter contattare quante persone si desidera.

Meetic

Meetic è anch’esso un sito molto famoso da tempo per quanto riguarda gli incontri online. Se si è alla ricerca dell’anima gemella nel torinese, Meetic può davvero essere l’applicazione giusta. Se altri siti di incontri che vedremo di seguito sono infatti pensati principalmente per chi è alla ricerca di avventure passeggere, Meetic è stato creato in particolare per quelle persone che desiderano trovare l’amore, un amore che duri nel tempo.

Oltre alle proprie foto si possono inserire i propri interessi e hobbies, come viaggiare, leggere, scrivere, e così via. Ogni informazione in più può essere preziosa per trovare la persona giusta. Dopodiché si potranno avviare ricerche per trovare persone sulla propria lunghezza d’onda nei pressi di Torino.

Lovoo

Lovoo nasce nel 2011 come app tedesca, e non ha tardato molto a diventare celebre anche in Italia. Per chi ricerca un’app di incontri valida da usare per trovare persone nuove a Torino, questa rientra sicuramente tra le più consigliate. Oltre ad esserci versioni per iOS e Android, in questo caso si trova anche una versione specifica per iPad. Si può inoltre decidere di utilizzare Lovoo direttamente dal sito, piuttosto che dall’app, a seconda delle proprie preferenze personali.

Victoria Milan

Victoria Milan fa parte di quei siti di incontri ideali per chi ricerca un’avventura di fuoco a Torino. Ad oggi vanta più di 6 milioni di utenti, e venne creata nel 2010. Un sito che tiene molto in considerazione la privacy dei propri utenti, pertanto sicuro per chiunque voglia cercare persone nuove a Torino senza dare nell’occhio.

Un altro punto particolarmente a favore di Victoria Milan è il fatto che la percentuale di uomini e donne sia piuttosto bilanciata, cosa che in altri siti di incontri non risulta.