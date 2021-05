Niente accordo tra Scoz Group e Carrefour, i lavoratori del punto vendita di via Tripoli saranno trasferiti ad Avigliana

"Le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita di via Tripoli a marchio Carrefour Market gestito dalla Società Scoz Group con formula franchising, sono ancora in ferie forzate o in cassa integrazione e all’interno del negozio al loro posto sono presenti lavoratori irregolari", denuncia la Filcams Cgil.

"Nonostante le sollecitazioni, ad oggi il futuro di questi 15 lavoratori è incerto, fino a pochi giorni fa sembrava che Carrefour riprendesse in carico il negozio e i lavoratori. Ieri ai la doccia fredda, Scoz Group non ha intenzione di restituire il negozio a Carrefour, non solo ai lavoratori regolari è stato comunicato il trasferimento ad Avigliana", denuncia il sindacato.

"Carrefour deve spiegare perché tollera che i suoi franchise utilizzino lavoro irregolare anziché lavoratori regolari. La Filcams CGIL di Torino su questa vicenda non starà a guardare e proseguirà la lotta per il rispetto dei Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori sia per le vie sindacali che quelle legali".

“Carrefour si assuma la responsabilità di aver scelto un imprenditore inidoneo a gestire un supermercato e non faccia pagare alle lavoratrici e ai lavoratori ceduti col negozio il prezzo delle sue scelte”, conclude Fabrizio Nicoletti della Filcams Cgil di Torino.