Il centro di Moncalieri completa il cambio di look e da oggi diventa pedonale

Il progetto era partito la scorsa primavera e adesso, a distanza di poco meno di un anno, vede il suo step definitivo. Moncalieri completa il cambio di look del centro storico che da oggi, martedì 4 maggio, diventa pedonale.

Interessate piazza Vittorio Emanuele e Revigliasco

Da domani, martedì 4 maggio, la nuova isola pedonale partirà da via San Martino (tratto tra vicolo Muratori e piazza Vittorio Emanuele), passando per la piazza Vittorio Emanuele e arrivando alle vicine via Carlo Alberto, via Principessa Maria Clotilde e via Santa Croce. L’orario dello stop alle auto sarà dalle 12 alle 22 dal martedì alla domenica. Mini rivoluzione anche per il cuore di Revigliasco, frazione collinare della città. La principale via Beria sarà off limits ai veicoli da vicolo dei Fiori (aperto al traffico) e piazza Santa Croce, dal martedì al venerdì, dalle 19 alle 22, mentre nei fine settimana si va a piedi dalle 12 alle 15 e la sera dalle 19 alle 22.

Iniziativa "sperimentale" destinata a diventare permanente

L'amministrazione, per il momento, non ha deciso uno stop drastico ai veicoli, anche se quello resta l'obiettivo finale, in tempi medio-brevi. Per ora il Comune ha timbrato come "sperimentale" l'istituzione delle isole pedonali, ma l'obiettivo è che diventino permanenti. Se non Revigliasco, almeno quella in centro. Anche perché il piano urbano del traffico già impostato prevede, nel prossimo futuro, zone a traffico limitato con telecamere ai varchi del centro storico.

Resta chiusa la 'terrazza' di piazzale Aldo Moro