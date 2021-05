Chiusa la strada provinciale 044 di Alpette per il rifacimento del ponte in pietra

Lungo la Sp. 044 “di Alpette” al km 8+930 circa in territorio del Comune di Alpette, nel mese di ottobre 2020 si è constatato il verificarsi di erosioni e scalzamenti di parti dell’arco e dei muri di sostegno di un ponticello in pietra con evidente immediata attivazione di una situazione di pericolo per la circolazione per cui, dal 16 ottobre 2020 era stato istituito il divieto di transito ai mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t. oltre alla parzializzazione della corsia di marcia .

Successivi accertamenti a fine aprile hanno constatato l’aggravamento delle condizioni del ponticello con conseguente pericolo per la stabilità del corpo stradale, per cui è stata disposta l’attivazione di un pronto intervento per l’esecuzione dei necessari lavori di ricostruzione dell’opera.

L’esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti di ricostruzione del ponticello lungo la Sp. 044 “di Alpette” tra il km. 8+650 circa (intersezione con la strada comunale. per la frazione Nero) e il km. 8+970 circa in territorio del Comune di Alpette, rende necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione strada:

- istituzione del limite di velocità a 30 km/h., del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli, parzializzazione delle corsie di marcia con istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri dal 5 al 9 maggio 2021 e dal giorno 29 maggio a termine lavori previsto per il giorno 27 luglio 2021.

- chiusura al transito veicolare e pedonale in entrambe le direzioni di marcia con deviazione del transito da e per Alpette lungo la strada comunale Sparone-Alpette dal 10 al 28 maggio 2021.

- nel tratto stradale oggetto di intervento e soggetto a chiusura, potrà essere consentito il transito pedonale previa apposita e specifica richiesta esclusivamente in presenza del personale di cantiere preposto all’accompagnamento, compatibilmente con le esigenze di cantiere e le lavorazioni in corso, nelle sole giornate lavorative dal giorno 10 al giorno 28 maggio 2021 tra le ore 07,00 e le ore 17,00; il transito pedonale sarà comunque vietato dalle ore 17, 00 alle ore 07,00 e nelle 24 ore del sabato e della domenica.