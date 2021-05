Nuovi alberi e sistemate diverse panchine: la Circoscrizione 7 punta sul verde

Gli alberi

Le panchine

Per quanto riguarda le sedute, invece, i lavori hanno riguardato corso Regio Parco, via Gassino e lungo Po: “Gli interventi – hanno aggiunto dalla 7 – si sono resi necessari a seguito dei danneggiamenti subiti e hanno riguardato la sostituzione delle assi, insieme alla loro riverniciatura. In questo modo si è riusciti a rigenerarle e a garantire un maggiore comfort per i cittadini”.