Minaccia e aggredisce due fratellini, 19enne con precedenti arrestato dalla Polizia

Ha seguito e aggredito nell’androne di casa due fratelli che stavano rincasando. I ragazzini, rispettivamente di 17 e 15 anni, stavano aspettando l’ascensore quando l’uomo si è frapposto tra le porte, che si erano appena aperte, ed i giovani impedendo loro l’accesso.

Ha dapprima dato una testata al fratello maggiore per poi minacciare con un grosso coltello da cucina il più piccolo. In questa circostanza, il più grande è intervenuto a difesa del fratellino che per evitare il colpo ha bloccato con le mani la lama procurandosi una brutta ferita. La stessa scena si è ripetuta nei confronti dell’altro ragazzo, e anche in questo caso il più piccolo per difendere il fratello si è tagliato nel tentativo di fermare l’aggressione. Le urla dei due ragazzi sono state udite dal padre che è immediatamente intervenuto per soccorrere i figli e fermare l’aggressore in attesa della Polizia. I giovani hanno riportato ferite guaribili in 20 e 30 giorni.

È accaduto sabato sera nel quartiere Barriera di Milano. L’aggressore, un 19enne italiano con precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per il reato di lesioni plurime. Secondo la ricostruzione, il diciannovenne è andato in escandescenze nei confronti dei ragazzi poiché credeva fossero responsabili di aver suonato per gioco al suo citofono e, nonostante i minori avessero negato ogni addebito, li ha aggrediti senza motivo.