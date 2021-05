Raffiche di vento a Santa Rita: cade un albero in via Tripoli e travolge un'auto parcheggiata [VIDEO]

Forte vento oggi a Torino. Raffiche di particolare entità si sono sentite in molti quartieri cittadini, tra cui Santa Rita, dove - tra i tanti piccoli disagi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco - è avvenuto il più eclatante: un albero è infatti caduto, travolgendo un'auto parcheggiata.

L'incidente è avvenuto in via Tripoli all'incrocio con corso Sebastopoli, a pochi passi dal mercato di Santa Rita, frequentatissimo dalle persone. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

L'auto coinvolta, che ha subito leggeri danni alla carrozzeria, è una 500L di colore nero.