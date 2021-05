Dall'unione degli opposti nasce l'armonia dell'infinito: alla GAM cinque artisti esplorano la contraddizione [FOTO]

Il sovrapporsi di differenti tensioni sensoriali, l'incrocio tra sfere d'interesse diametralmente opposte, lo scambio energetico e cromatico che avvicina, senza mai farle sfiorare, linee di pensiero parallele. Non un tema, non un fil rouge, ma un campo magnetico dove tutto si attrae e si respinge: è questa l'immagine che meglio esprime l'idea alla base della nuova chicca espositiva della GAM, Sul principio di contraddizione, da oggi visibile al pubblico fino al 3 ottobre. In mostra, le opere di cinque artisti contemporanei scelti dalla curatrice Elena Volpato dopo un lungo periodo di osservazione e confronto: Francesco Barocco, Riccardo Baruzzi, Luca Bertolo, Flavio Favelli e Diego Perrone.

Ciò che li accomuna "è la capacità di tenere all’interno delle loro opere lo spazio che separa e congiunge più rappresentazioni e di riconoscere il loro sovrapporsi nel tempo - spiega Volpato -, di accogliere nel corpo stesso dell’opera il cono d’ombra da cui provengono svelando l’inesauribilità delle immagini, il loro emergere continuo e ripetuto. Un'inesauribilità che è anche consapevolezza della perdita. A ogni apparire qualcosa si chiarifica e qualcosa recede nel fondo, sparisce nel buio".

Molteplici le ragioni che hanno portato a prediligere questo o quell'artista in funzione dell'allestimento. Si va dall’immaginario architettonico del fiorentino Favelli, capace "di far riemergere dal fondo del tempo la tragicità di avvenimenti storici insieme all’apparente leggerezza delle pubblicità che li accompagnarono sulle pagine dei giornali", alle suggestive Veroniche di Bertolo (Milano, 1968), che indugiano su un'ostensione che è al contempo edonismo velato e pudore senza volto.

Il milanese ha anche firmato due recenti dipinti dedicati a due giganti della letteratura novecentesca: Pier Paolo Pasolini, con La religione del mio tempo, e Franco Fortini, ovvero L'ospite ingrato. Copertine ingigantite delle loro opere che sembrano voler rendere monumento le parole dei due intellettuali, ma la pittura spray sovrapposta - bambinesca, scherzosa, provocatoria - ne elimina ogni seriosità. Entrambi gli scatti che li immortalano descrivono una particolare relazione con il tempo, contraddittoria, appunto. La nostalgia per la spensieratezza perduta dell'infanzia in Pasolini si accosta al senso di responsabilità di Fortini, nella piena consapevolezza di essere seme per le feconde generazioni future.

Ci sono poi le sculture di vetro dell'astigiano Perrone: guardarle, spiega Volpato, significa cogliere "un volume e insieme un vuoto, un buco nello spazio dove lo sguardo a tratti passa attraverso e a tratti si arresta sulla materia, sul dettaglio definito del bassorilievo, mentre l’attenzione corre già alle lingue di colore acceso".

Il pensiero dell’indecidibile si è poi nutrito dell’osservazione delle opere di Barocco (Susa, 1972), autore di disegni di nera grafite e maestro del non-finito, "fatto di perdita e insieme di possibilità". Infine, non potevano mancare le trasparenze di Baruzzi (Lugo, 1976), il cui immaginario "si nutre della conoscenza dell’arte passata così come di forme di decorazione popolare e l’apparente contrasto si scioglie nella leggerezza di una pratica che si muove libera tra la linea pittorica, il disegno digitale, il riverbero sonoro e l’azione performativa".