Con la pandemia boom di ricerche di lavoro sul sito InformaGiovani della Città

È stato il tema lavoro quello maggiormente cercato sul sito TorinoGiovani nel 2020, con un +11,60% di ricerche. Le pagine visitate sono state oltre 6 milioni e 700 mila e i ragazzi e le ragazze che si sono rivolti all'InformaGiovani per avere una mano nella ricerca di occupazione sono stati oltre 5 mila. Sono questi alcuni dei numeri emersi durante l'illustrazione del Rendiconto della gestione 2020 per i temi di competenza dell'assessore alle pari opportunità Marco Giusta.

La pandemia ha rallentamento, se non completamente stoppato, l'attività di front office. Al contrario è cresciuta in maniera esponenziale l'attività in remoto, dove gli utenti sono passati da 28.378 del 2019 a oltre 34 mila nel 2020, il 16,5% in più. Si è passati, inoltre, da 65 incontri tematici nel 2019 a oltre 140, il 53,5% in più.

Il Covid ha inevitabilmente cambiato il tipo di ricerche sul sito internet, con una pesante riduzione di quelle su eventi, concerti, piscine e musei. Per quel che riguarda, invece il bando Servizio Civile, dopo una diminuzione nel 2020 a causa della pubblicazione a fine anno, il 2021 sta registrando una notevole crescita, con oltre 110 mila visite in 4 mesi, risultando la pagina più vista. In aumento del 40% anche le domande nel volontariato.