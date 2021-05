Porta Palazzo, l'antica tettoia dell'Orologio ospita le immagini del mondo osservato dalle bancarelle

Non c'è niente di meglio di una bancarella del mercato, per cogliere l'essenza di un luogo, della sua storia, delle tradizioni e del carattere delle persone che vivono lì. Chiunque abbia viaggiato, anche solo di pochi chilometri, lo sa. Ma in un periodo in cui gli spostamenti sono così complicati, a volte può bastare una fotografia a risvegliare ricordi, odori, sapori e suggestioni.

Gli scatti sono in tutto 35, estratti dall'archivio personale del giornalista torinese, già segretario dell’Associazione Stampa Subalpina, Stefano Tallia e saranno esposte dal 7 al 27 maggio allo Stand 84. Sono istantanee di tanti angoli di mondo: luoghi lontanissimi per cultura e distanza geografica, ma anche uniti da un ponte ideale che dimostra come ogni popolo, con le sue tradizioni e il modo di raccontarle, sia sostanzialmente simile a gli altri. Da Sarajevo al Kurdistan iracheno, passando per Bangkok, ma arrivando - quasi come un centro di gravità - al mercato di Porta Palazzo.