Claudio Leone entra nel Dipartimento nazionale antimafia della Lega

Claudio Leone, consigliere del gruppo Lega in Regione Piemonte, entra a far parte del Dipartimento nazionale antimafia della Lega, voluto da Matteo Salvini e presieduto dall'onorevole Gianluca Cantalamessa.

Leone, che sarà il referente per il Piemonte, presiede la Terza Commissione a Palazzo Lascaris e ha una lunga esperienza come imprenditore commerciale.

“Sono onorato per l'incarico che il partito mi ha affidato nell'ambito della vigilanza per il contrasto alle mafie - commenta Claudio Leone - Mai come in questo momento, in cui lavoriamo a progettare la ripartenza del Paese, dobbiamo vigilare sul fatto che ogni risorsa a cui attingeremo sia usata da chi la legge la rispetta e opera nella legalità”.