Torino, il mondo della scuola è tornato in piazza contro i tagli: “Gli organici sono insufficienti” (FOTO)

“Prendi la cornetta, il taglio ti aspetta”: questa è una delle tante e significative frasi apparse questa mattina al presidio organizzato, nell'ambito dello sciopero indetto a livello nazionale dai sindacati di base CUB, USB e altri, davanti all'Ufficio Scolastico Regionale di corso Vittorio Emanuele II a Torino; alla protesta hanno partecipato anche diversi movimenti politici.

Taglio agli organici

Il nodo fondamentale delle rivendicazioni riguarda, appunto, i tagli al settore dell'istruzione: “In barba alle promesse - ha dichiarato Stefano Capello della CUB Scuola Università e Ricerca – arrivate dal Ministero, gli organici sono diminuiti di circa il 5% in tutta Italia, soprattutto per quanto riguarda le scuole primarie. Il rapporto peggiora e, anche se si prevede una diminuzione di iscrizioni, il personale sarà ampiamente insufficiente”.

No al piano estate del MIUR

A questo si va aggiungere un secco no al Piano Estate del MIUR, con 520 milioni stanziati per le attività svolte nel periodo estivo: “Questo provvedimento – ha aggiunto – è stato spacciato come un segnale di ripresa ma, in realtà, rappresenta una modalità per aiutare le cooperative che impiegano personale sottopagato, svalutando il lavoro dei docenti. Quelle risorse sarebbero state ampiamente sufficienti a evitare i tagli di organico, ad aumentare la sicurezza riducendo il numero di alunni nelle classi e a investire nell'edilizia scolastica”.

Stabilizzazione dei precari

La principale richiesta riguarda la stabilizzazione dei precari: “Sostanzialmente - ha spiegato Alina Rosini del Coordinamento Nazionale Precari Scuola – siamo ad un nulla di fatto e non vediamo la volontà di raggiungere un accordo: almeno un terzo dei docenti è precario, costretto a cambiare scuola ogni anno non potendo garantire la continuità didattica anche a causa di una gestione scellerata delle graduatorie provinciali”.