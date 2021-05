L'eterna giovinezza, mito o realtà? La salute inizia a tavola: protagonisti della quinta puntata la Dottoressa Sara Cordara e Beppe Convertini (video)

More News presenta "L'eterna giovinezza: mito o realtà?". Un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle ogni mercoledì alle ore 21 sul nostro quotidiano online.

In questa nuova puntata si è parlato della salute che si costruisce a tavola, in base a quello che mangiamo. Vale anche come ricetta per mantenerci più giovani a lungo: è intervenuta in collegamento dal suo studio la dottoressa Sara Cordara, biologa nutrizionista.

La giornalista Laura Avalle ha intervistato Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde (Rai Uno), che ci ha svelato i suoi segreti di bellezza a tavola.

Rivedi qui la puntata: