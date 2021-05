Villareggia, il vicesindaco metropolitano Marocco visita il cantiere sulla provinciale 88

L’intervento in corso, finalizzato a portare la larghezza attuale della strada, in molti punti inferiore ai 5 metri di larghezza, almeno fino a 6 metri in alcune sue porzioni riguarda circa circa 1 km dell'attuale tracciato di 4 km, intervenendo su tre tratte distinte, con un un impegno di spesa di 200.000 euro.

“Questa è un’opera attesa da quasi quarant’anni” commenta il vicesindaco Marco Marocco “finalmente siamo riusciti a dare una soluzione, anche se parziale, a un problema annoso, che coinvolge non solo Villareggia. La viabilità era già una competenza strategica delle Provincia di Torino, ma lo è ancora di più oggi che siamo chiamati, come ente di area vasta, a governare lo sviluppo del territorio nel suo complesso”.

Il sindaco Fabrizio Salono ringrazia calorosamente la Città metropolitana e insieme i suoi cittadini: “Nel 2014 abbiamo contattato i proprietari dei terreni da espropriare per realizzare gli interventi e quindi abbiamo raccolto in una petizione 1100 firme, di cui quelle di 18 sindaci dei Comuni interessati e quella del presidente della Provincia di Vercelli” racconta Salono “La strada non è pericolosa, ma è stretta e sempre più interessata dal traffico di mezzi pesanti e ingombranti. La partecipazione di tutti ha permesso di arrivare a un accordo bonario per la cessione dei terreni anziché espropriarli, riducendo così i tempi della burocrazia e consentendo di partire ora con i lavori”.