Sacra di San Michele: a una settimana dalla riapertura bilancio positivo delle visite

A una settimana dalla riapertura dei musei e dei luoghi sacri, dal 26 aprile la Sacra di San Michele fa un primo bilancio davvero positivo per numero di visitatori.

In zona gialla sono stati moltissimi i tagliandi d'ingresso venduti al Pirchiriano. Nonostante il cattivo tempo della scorsa settimana nella prima finestra di aperture dal 26 aprile al 1° maggio finalmente, dopo mesi di chiusura a causa della pandemia del Covid, singoli, famiglie e gruppi hanno ripreso la strada verso la Sacra. Il rispetto delle prescrizioni anti Covid è al centro dell'attenzione della macchina organizzativa alla Sacra che non concede deroghe e che si è impegnata da subito nel rispetto delle distanze, dell'uso delle mascherine e dell'ingresso contingentato nei locali.

Spiega il rettore don Claudio Papa. "Segnali incoraggianti per non chiudere più, una prima fotografia a sette giorni dalla riapertura mostra dati confortanti. C’è voglia di tornare a visitare i luoghi delle nostre bellezze. Ci auguriamo una stagione nuova, in sicurezza e senza chiusure. I dati incoraggianti ci spingono a guardare sotto una nuova luce i prossimi mesi e confidiamo di recuperare il tempo perduto".