Comunali, l'invito di Damiano Carretto: "M4o corra a Torino con una sua lista"

"Visto che, tolto il centrodestra, tutti sembrano ancora in alto mare, sto pensando di proporre al Movimento 4 Ottobre di correre a Torino con una lista che sia realmente ambientalista e No Tav e che, soprattutto, si proponga di portare avanti tutte quelle istanze che ci avevano portato a vincere le elezioni nel 2016 e che sono state progressivamente abbandonate". A lanciare l'idea, attraverso il suo profilo Facebook, è il consigliere comunale Damiano Carretto, da qualche mese fuoriuscito dal gruppo consiliare M5S per aderire al M4o.

Un'iniziativa che arriva a poche ore dalla riunione dei pentastellati torinesi con l'ex premier Giuseppe Conte sulla linea da seguire per le amministrative. "Siamo una forza politica giovane (anche se abbiamo dalla nostra un po' di esperienza nelle istituzioni) - riflette Carretto - che si sta strutturando, ma la voglia di metterci in gioco non ci manca. Per tutte le persone che non hanno perso la voglia di lottare la porta è sempre aperta". Un post che trova subito l'appoggio del consigliere regionale M4o Giorgio Bertola che in un commento assicura: "noi ci siamo".