Gazebo di Fratelli d’Italia in tutta la provincia di Torino per celebrare la Festa della Mamma

"Questo fine settimana abbiamo scelto di colorare i nostri gazebo con manifesti e striscioni "Viva la mamma" - spiega il portavoce regionale di FDI Fabrizio Comba - perché la festa della mamma è l’occasione per rivendicare tutte le proposte che Fratelli d’Italia sta avanzando per sostenere le donne che hanno figli in un momento storico che le penalizza, dove la natalità è ai minimi e la sinistra è più affezionata alla maternità surrogata che alla famiglia".

"Abbiamo presentato dieci proposte concrete: dal favorire l'occupazione femminile, sostenendo le aziende che assumono donne, al sostegno alla natalità, fino alla riduzione dell'Iva al 5% per i prodotti per la prima infanzia".

"Oggi più che mai è necessario sostenere la maternità per poter festeggiare davvero - dichiara Julia Marzocchi, delegata della senatrice Rauti per il Dipartimento Fdi pari opportunità, famiglia e diritti non negoziabili - In questi anni troppo poco è stato fatto per le mamme lavoratrici e per sostenere la natalità. Serve un cambio di rotta coraggioso e importante".