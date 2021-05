Piemonte, Cirio: "Disponibili ad accogliere dosi di AstraZeneca rifiutate da altre regioni"

Il Piemonte è disponibile ad accogliere le dosi di AstraZeneca in "eccesso", che si trovano in quelle regioni che non le utilizzano perché i cittadini non vogliono vaccinarsi con questo prodotto. A dirlo il Presidente della Regione Alberto Cirio, aggiungendo poi come la nostra regione abbia delle dosi di questo vaccino in giacenza, che devono essere tenute da parte per i richiami da garantire entro fine giugno.

Cirio:"Mille medici rallentati o fermi nelle vaccinazioni perché mancano le dosi"

"Non vogliamo - ha spiegato il governatore a margine del Giro - prendere i vaccini a nessuno: a noi spetta una quota e quella è. Quando però leggiamo che ci sarebbero milioni di dosi ferme in alcuni magazzini di diverse regioni, allora io conoscendo la sensibilità ed efficienza del generale Figliuolo a lui mi rivolgo, chiedendo se non sia possibile ragionare sulla possibilità di dare ad altre regioni che invece li utilizzerebbero questi vaccini". "Pensate - ha aggiunto - che abbiamo oltre mille medici di medicina generale che vaccinano meno di quello che potrebbero: alcuni sono addirittura fermi perchè mancano le dosi: chiediamo che il governo faccia questa ulteriore riflessione".

Prossima consegna di 20.600 dosi di AstraZeneca prevista il 20 maggio

Sul fronte dei numeri infatti di AstraZeneca ne sono state fatte il 71,7% delle 474 mila dosi totali ricevute finora. La prossima consegna da 20.600 dosi è prevista il 20 maggio. Al momento la Regione non ha notizie di altri arrivi, per cui è costretta a centellinare le attuali 130 mila dosi in giacenza, dovendo garantire entro fine giugno 227 mila richiami. I numeri delle somministrazioni e scorti di Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson Per quanto riguarda gli altri vaccini, a ieri sera il Piemonte aveva 104 mila dosi di Pfizer nei magazzini, avendone somministrato il 92,4% delle 1.380.340 ricevute finora. Le prossime consegne per questa tipologia sono previste il 13 maggio (151 mila), 20 maggio (149 mila) e 26 maggio (146 mila).