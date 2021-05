Volpiano, avviati i progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza

Il Comune di Volpiano ha avviato i Progetti utili alla collettività (Puc), previsti dai Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza; i Puc richiedono la disponibilità di almeno 8 ore settimanali per un periodo di tempo predeterminato e su aree legate ai bisogni e alle esigenze della comunità locale; i destinatari vengono selezionati dal Centro per l'impiego e dai servizi sociali dell'Unione Net in base a criteri prestabiliti.