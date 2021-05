Europei di canoa slalom a Ivrea, l'Italia chiude con due medaglie d'argento

I Campionati Europei di canoa slalom di Ivrea, validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici, si chiudono con due medaglie d’argento per l’Italia nel C1 a squadre con Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi e nel K1 maschile con Giovanni De Gennaro.

Sfiorato per 37 centesimi il bronzo e la carta olimpica nel C1 maschile. La squadra azzurra per Tokyo sarà quindi composta da De Gennaro e Stefanie Horn nel K1 e Marta Bertoncelli nel C1. Sulle acque della Dora Baltea la sfida del C1 maschile, che assegnava l’unico pass olimpico che ancora mancava all’Italia, si è risolta in una lotta serratissima contro i tedeschi. Due atleti per entrambe le nazioni qualificati per la finale e un solo biglietto in palio per Tokyo.

Soddisfatto il sindaco di Ivrea Stefano Sertoli: "Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida manifestazione, in un luogo che è un fiore all’occhiello della nostra città: le federazioni internazionali e quella italiana, il Comitato organizzatore e l’Ivrea Canoa Club, le Forze dell’ordine, tutti i volontari e il personale dell’ASL TO4 per il loro importante intervento a presidio delle misure sanitarie, senza il quale le gare non si sarebbero potute svolgere”.