I gadget personalizzati che influenzeranno i tuoi piani di marketing per il 2021

È difficile stare al passo con le ultime tendenze, soprattutto quando si tratta di gadget personalizzati. Un minuto un prodotto è molto richiesto e quello successivo è fuori moda.

Dopo un'attenta ricerca e selezione, in base ai trend del momento ed alle richieste oggettive di mercato, ecco di seguito una selezione di prodotti personalizzabili che rappresentano cosa potremo aspettarci quest'anno. I gadget più ricercati sono una combinazione di stile, utilità e lungimiranza.

I gadget per gli eventi virtuali

Visto che attività virtuali come le conferenze saranno all’ordine del giorno per tutto l’arco dell’anno, gli organizzatori di eventi stanno cercando di trovare modi creativi per personalizzare on demand i loro lavori. I pack di gadget personalizzati per allestimenti di eventi casalinghi o virtuali hanno contribuito a colmare questa lacuna.

In questo modo l’entusiasmo verso il marchio rimane costante, creando ambasciatori di fiducia e persino stimolando il coinvolgimento online: gli omaggi sono dunque uno strumento prezioso per rendere gli eventi virtuali un successo.

I pack di gadget personalizzati per eventi virtuali svolgono anche il ruolo importante di umanizzare il marchio, aiutando i clienti a connettersi in modo personale con il brand. Secondo una recente ricerca l’83% dei consumatori ammette di prestare la stessa attenzione al modo in cui si viene trattati da un brand, quanto alla qualità del prodotto che viene venduto.

I gadget per lo smart working

La pandemia ha portato molte grandi aziende a trovare un valore aggiunto nel consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa. Aziende come Google e Facebook hanno esteso il loro lavoro da casa fino a tutto il 2021, mentre Twitter e Square affermano che i loro dipendenti potranno lavorare da remoto per sempre.

Ci si aspetta che tante aziende seguano il loro esempio, quantomeno proponendo un mix tra lavoro da casa e quello in ufficio. Ciò significa che sempre più dipendenti avranno bisogno di prodotti di lavoro da casa per essere aiutati a rimanere produttivi anche dai loro uffici domestici.

I gadget ecologici

Forse è poco sensibile da dire ma di fatto l’essere dalla parte della sostenibilità fa vendere. Di fatto i consumatori hanno un'opinione più favorevole del brand che fa promozione se i gadget personalizzati ricevuti sono rispettosi dell'ambiente.

Oggigiorno i consumatori cercano qualcosa di più che prodotti e servizi di qualità. Sono alla ricerca di marchi in linea con i loro valori personali. Quindi regalare gadget personalizzati ecologici non solo aiuterà a mostrare l'etica della tua azienda, ma renderà il tuo marchio più credibile e anche “simpatico”.

I gadget per il ritorno in ufficio

Quando i dipendenti torneranno a lavorare in ufficio, vorranno essere protetti. Puoi limitare il rischio e aumentare il morale dei dipendenti dando ai tuoi team tutto ciò di cui hanno bisogno per rimanere in salute e al sicuro. Le forniture igieniche essenziali che non solo mantengono pulite le aree di lavoro dei dipendenti, ma li aiutano a rimanere produttivi, saranno sicuramente una tendenza popolare per i prodotti promozionali quest'anno.

Ovviamente non stiamo parlando dei DPI essenziali come mascherine, guanti e disinfettanti ma di quei prodotti non indispensabili ma utilissimi, di quelli che magari non compreresti ma che ti fa sempre piacere ricevere e usare. Ad esempio, una scorta di salviettine igienizzanti per le mani, oppure dei prodotti trattati con antibatterico come una penna, un portachiavi, un block notes.

I gadget tecnologici

La connettività è sempre di tendenza. E poiché la vita domestica e quella lavorativa si incontrano, i prodotti tecnologici saranno più richiesti che mai. L'ufficio remoto ha alimentato la necessità di flessibilità negli spazi di casa e di velocità di connessione con i propri colleghi.

Inoltre, poiché il nostro mondo sta diventando per una buona parte della giornata uno spazio digitale, la necessità di questa tipologia di articoli continuerà a crescere. Dai post sulle vacanze, alle call di lavoro, essere connessi sarà sempre più indispensabile e quindi i gadget personalizzati tecnologici saranno sempre apprezzatissimi.

I gadget per i primi viaggi all’estero post pandemia

Tutti stiamo scalpitando e non vediamo l'ora di poter viaggiare di nuovo. Come non ci interessa, se dobbiamo prevedere delle accortezze che prima non prendevamo in considerazione va benissimo. Ecco allora che i gadget da viaggio saranno davvero apprezzati da tutti in questo periodo, siano questi oggetti di prevenzione sia di supporto al viaggio stesso.

I gadget su misura

Avere degli oggetti unici, studiati solo per te o magari personalizzati in modo da distinguersi da colleghi e amici è decisamente una tendenza di questo ultimo periodo.

Avere degli oggetti unici, studiati solo per te o magari personalizzati in modo da distinguersi da colleghi e amici è decisamente una tendenza di questo ultimo periodo.

Per questo, anche se il mercato dei gadget personalizzati propone ogni anno moltissime novità, spesso le aziende cercano qualcosa di nuovo e originale, mai visto prima, per regalare articoli promozionali che colpiscano e che nessun altro prima ha mai omaggiato.

Stare al passo con le ultime tendenze consente alla tua azienda di mostrarsi lungimirante e innovativa, lo sforzo sarà quello di trovare gadget personalizzati che supportino anche la mission del brand in modo da connettersi al meglio con il proprio pubblico. Buono studio!