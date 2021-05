Comunali, la lista civica Futura organizza le Primarie aperte: "Come candidati, esclusi leghisti e Pd"

Il 5 e 6 giugno. Sono queste i due giorni del Caucus, la "primarie" aperte ai tutti i cittadini - organizzate dalla lista civica Futura - per individuare i candidati in Comune e nelle Circoscrizioni per le Comunali di Torino.





"Una lista civica - spiega il candidato sindaco Ugo Mattei - è per definizione alternativa ai partiti, che negli ultimi anni hanno privatizzato la vita politica. Essendo poi fortemente escludenti, hanno portato via la democrazia ai cittadini". E Mattei attacca direttamente le Primarie del Pd - "molte costose" e che tagliano fuori "candidati che non sono in grado di poter partecipare", così come le liste civiche "che mascherano un candidato politico".

Il modello Usa anche per la città della Mole

Da qui l'idea di importare per la prima volta in Italia dagli Usa il Caucus, utilizzato negli stati meno popolosi per scegliere i grandi elettori alla convention di nomina del Presidente.