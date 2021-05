Primi disagi nel Torinese per l'ondata di maltempo che da ieri ha colpito il territorio. In particolare si registrano strade allagate in Val di Susa, dove Arpa ha emesso allerta gialla.

A Bardonecchia piazzale Melezet è stato coperto da una colata di acqua e fango proveniente dalla montagna, mentre si registrano problemi sulla statale 24 tra Gravere e Chiomonte.

Sulla statale 335 sono state rimosse dai vigili del fuoco alcune pietre che si erano staccate dalla parete.