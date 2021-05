Appendino: "Non appoggeremo il Pd al ballottaggio, potremo avere il sindaco prima di loro"

"Noi potremo avere il candidato sindaco prima del Pd: l'unico scenario che mi sento di escludere al 100% e che li appoggeremo al ballottaggio. I matrimoni combinati non funzionano e non funzionano certamente in 10 giorni, tra primo e secondo turno". Dopo lo stop all'alleanza dem-M5S da parte di Letta, è la sindaca Chiara Appendino a chiudere la porta faccia ai democratici del capoluogo.

Conte sabato aveva annunciato che avrebbe parlati agli alleati del suo Governo bis, per possibili intese per le Comunali di Torino. Un'ipotesi bocciata ieri in toto dal segretario del Nazareno, che al contrario aveva auspicato alleanze al secondo turno. Una proposta che oggi la prima cittadina rispedisce in toto al mittente.

"Sabato Conte - ha detto Appendino, a margine dell'inaugurazione della panchina arcobaleno accanto al To Housing - ha detto che si sarebbe preso qualche ora per parlare con gli alleati del Conte 2 e vedere se si poteva procedere con quella esperienza a livello territoriale. Alla luce della risposta di Letta mi sembra non ci sia la volontà: se ne assumeranno la responsabilità".

E sul suo ipotetico successore la sindaca ha ribadito quanto già detto da Conte, cioè che le strade da intraprendere sono due:"o un percorso in continuità con l'amministrazione oppure una personalità di spicco della società civile, che possa portare avanti il nostro progetto". "Come ha detto Conte noi metteremo in campo le risorse migliori che abbiamo, perchè vogliamo essere protagonisti nella sfida elettorale" ha concluso la prima cittadina.