IoLavoro: se la ricerca di impiego si fa "virtuale", arriva in aiuto il facilitatore digitale per dare una mano

E' partita oggi con 5000 potenziali offerte di impiego la nuova edizione di Io Lavoro , la fiera che incrocia le proposte di occupazione e le candidature di chi cerca un posto e che - nonostante il Covid - ha saputo "tradursi" in versione digitale. I numeri parlano di circa 4.000 partecipanti iscritti alla ricerca di lavoro, 800 quelli registrati per lo spazio dedicato all’orientamento ai mestieri WorldSkills, 500 gli addetti ai lavori. Mentre sono oltre 200 le realtà che fanno recruiting: fra queste 112 aziende, 60 agenzie per il lavoro, 23 centri per l’impiego per un totale di oltre mille annunci e 5.000 vacancy.

"Tuttavia, come ente pubblico - ha aggiunto -, abbiamo bene in mente che la priorità è mettere in campo azioni inclusive per fare in modo che persone con qualsiasi livello di competenze digitali possano affacciarsi o riaffacciarsi sul mercato del lavoro. A questo proposito abbiamo in mente di istituire un nuovo profilo fra quelli presenti all’interno di Agenzia Piemonte Lavoro. Abbiamo pensato alla figura del facilitatore digitale, un professionista che possegga competenze in parte di natura informatica e in parte proprie dello specialista in politiche del lavoro. Questo è solo uno dei piccoli passi che abbiamo in animo di compiere per offrire il nostro contributo al processo di innovazione che il nostro paese deve necessariamente compiere per promuovere la crescita economica e sociale da tutti auspicata”.