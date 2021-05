Pubblicato il bando per Bando per graduatorie Corsi di Formazione Musicale della Città

È stato pubblicato oggi sul sito ufficiale di Fondazione per la Cultura Torino www.fondazioneperlaculturatorino.it e su quello del Centro di Formazione Musicale della Città di Torino www.comune.torino.it/corsimusica il bando di selezione per il conferimento di incarichi professionali per l'insegnamento nel Centro di Formazione Musicale della Città (CFM).

Il CFM, attivo sul territorio da oltre 40 anni, dà a tutti i cittadini la possibilità di avvicinarsi alla musica attraverso una didattica pensata su misura per ciascuno e, da quest'anno, come deliberato dalla Giunta comunale, i suoi corsi saranno realizzati in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino.

Ai fini dell'avvio dell'anno formativo, per poter individuare docenti di qualificata e riconosciuta esperienza didattica, la Fondazione per la Cultura Torino, nuovo soggetto attuatore dei corsi, ha indetto una selezione per esperti in ambito musicale ai quali affidare incarichi professionali per l'insegnamento o la supplenza nel CFM.

Il bando è strutturato secondo tre ambiti di insegnamento: a) corsi per l'infanzia; b) corsi non professionali (libero); c) corsi preaccademici. Per ciascuno degli ambiti sono definiti corsi di tipo individuale e di tipo collettivo di natura teorica o di natura pratica. Gli indirizzi di insegnamento sono di tipo classico e jazz e, per ciascuna tipologia di corso, sono individuabili le relative materie di insegnamento.

In relazione ai titoli posseduti è possibile candidarsi su uno o più ambiti e su una o più materie di insegnamento.

Al fine del conferimento degli incarichi saranno valutati titoli di studio, di servizio e artistico-professionali e, relativamente ai primi due ambiti (a,b) sarà inoltre oggetto di valutazione un programma didattico appositamente pensato in relazione alla ‘mission’ del CFM e alle specificità della materia di insegnamento per la quale ci si candida.

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24 del 13 Giugno 2021 secondo le modalità dettagliate nel bando reperibile sui siti www.fondazioneperlaculturatorino.it e www.comune.torino.it/corsimusica

INFO: fct@fondazioneperlaculturatorino.it.