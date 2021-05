Dai Ministri alla stand-up comedy, Off Topic festeggia il suo terzo compleanno con una riapertura speciale

Sarà una festa speciale, quella che Off Topic ha in serbo per celebrare il suo terzo anno di vita. Un intero weekend di eventi, tutta la giornata, dalle 10 alle 22, per rincontrare finalmente in presenza gli abituali frequentatori l'hub culturale in via Pallavicino 35.

Si comincia sabato 15 con i colori del Portafortuna Brunch & Dj Set di musica elettropop. Dalle 15.30 Federico Sacchi, musicteller, condurrà il pubblico in This Girl is a Prime Mover, un viaggio nella musica delle autrici che hanno determinato negli anni ‘60 e ‘70 l’evoluzione del pop: da Laura Nyro a Jackie De Shannon, da Bobbie Gentry a Judee Sill, passando per Syreeta Wright e Sylvia Moy. Alle 18, nel cortile, via al dj set di Avanzi di Balera.

Domenica 15 il brunch di compleanno è con The Sweet Life Society Dj Set, mentre il pomeriggio sarò dedicato al talk di presentazione del nuovo EP dei Ministri, Cronaca Nera e Musica Leggera, in uscita in questi giorni, con grafiche che omaggiano le collane Einaudi - Piccola Biblioteca Einaudi e Nuovo Politecnico -, rese indimenticabili dal progetto di Bruno Munari.

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo Stand Up Comedy All Stars a cura di Torino Comedy Lounge, la più grande realtà di stand-up comedy del Piemonte, che porterà sul palco una prospettiva comica di questi tempi deliranti presentata da comedians navigati e nuovi talenti.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel cortile, con prenotazione del tavolo obbligatoria e coperto artistico a sostegno delle ripartenza dell’hub. Ogni prenotazione sarà valida soltanto per lo slot selezionato.

Inoltre, dal 1° giugno Off Topic ripartirà a pieno regime tutta la settimana, con il martedì e il mercoledì dedicati al teatro, il giovedì spazio alla stand up comedy, il venerdì e il sabato concerti intimi ed eventi speciali, mentre la domenica sarà riservata al brunch.