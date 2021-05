L’ospedale Valentino diventa hub vaccinale, Cirio: “Lo stiamo riconvertendo” [VIDEO]

Nuova vita in vista per l’ospedale del Valentino. Il presidio sanitario nato per aumentare i posti letti legati al Covid e far respirare gli ospedali della regione, diventerà infatti un centro vaccinale.

La riconversione

La conferma arriva dal presidente Alberto Cirio, che durante la visita all’hub de le Gru, ha affermato: “Stiamo riconvertendo l’ospedale, mantenendo però la struttura ospedaliera disponibile”. “Si sta lavorando già all’allestimento, si tratta solo di creare gli spazi. Il sistema sanitario regionale lavorerà per una certa parte della giornata, mentre l’altra (dalle 18 in poi), viene messo a disposizione del mondo delle imprese”, ha raccontato Cirio.

Spazio per le aziende

Al fine di accelerare ulteriormente nel ritmo delle somministrazioni, la volontà della Regione è quella di permettere alle aziende, alle piccole e medio imprese del Piemonte, di vaccinare direttamente al Valentino: “L’impresa grande come Stellantis non ha problemi a vaccinare al suo interno, ha le strutture a Mirafiori. L’impresa piccola di 40 o 50 dipendenti invece non li ha gli spazi”, è la motivazione fornita da Cirio. “La Camera di Commercio si sta organizzando per riunire i piccoli e portarli in quelle ore di apertura ulteriore dentro il Valentino: credo sia un bel segnale di cooperazione” ha ribadito il Governatore.

Riconversione parziale, l’ospedale non verrà smontato

La riconversione sarà parziale, non totale. Di fatto, sono già state smontate le tende prestate dalla protezione civile di Bolzano, quelle senza ossigeno. Rimarranno all’interno del padiglione di Torino Esposizioni le tende della Regione Piemonte e quelle della Croce Rossa: “Lo facciamo in modo che rimangano lì anche per l’autunno, augurandoci che non servano: il Covid ci ha dimostrato che dopo l’estate c’è ‘autunno, l’inverno e il freddo. Quando saremo vaccinati tutti potremo fare scelte che siano definitive”, ha spiegato Cirio. “Per il momento è una scelta che ci permette di avere la struttura ospedaliere disponibile e anche gli spazi per le vaccinazioni”, ha concluso il presidente.