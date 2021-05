Domenica l'ippodromo di Vinovo riapre finalmente al pubblico

Questo weekend per tutta l'ippica italiana e quindi anche all'Ippodromo di Vinovo ha il sapore della rinascita. Finalmente infatti è arrivato il via libera da parte del Mipaaf, il ministero competente, per la riapertura degli impianti al pubblico.

La regola è chiara: consentito l'accesso ad un massimo del 25% di spettatori previsti rispetto alla capienza massima, ma con un limite di 1.000 spettatori. E sarà così anche nell'impianto torinese che domenica 16 maggio riaprirà i cancelli in tutti i sensi, alle 13.30 (prima corsa alle 14.40) con controllo obbligatorio della temperatura all'entrata e distribuzione ordinata dei posto in modo da garantire il dovuto distanziamento. Il pubblico avrà a disposizione anche il bar all'aperto e tutte le attività possibili nel parterre.

Otto le corse in programma, con il Centrale di giornata costituito dal Premio Cicerone riservato ad ottimo soggetti dai 5 anni in su. Un miglio che vedrà al via soggetti come Amour Ny Run, allievo di Andrea Guzzinati, e Agrado, allenato e interpretato da Francesco Di Stefano. Debutto assoluto su questa pista per il tedesco Chocolat Chaud con Gennaro Riccio.

Molto interessante anche la corsa riservata ai gentlemen. il Premio Eschilo, che ha come favorita Chicca Ross, allenata da Guzzinati e nelle mani Filippo Monti, leader della classifica Nazionale con 24 successi.