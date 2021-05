Universiadi 2025, i senatori piemontesi della Lega: "Torino protagonista, vincono il Piemonte e tutta l’Italia"

"A vincere è il Piemonte, ma anche tutta l’Italia". E' questo il commento dei senatori piemontesi della Lega Giorgio Maria Bergesio, Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Enrico Montani e Cesare Pianasso sulla vittoria di Torino come città ospitante delle Universiadi 2025.

"Per i nostri giovani, per tutti gli studenti universitari e per tutti coloro che hanno creduto in questo grande evento, dal governo alla Regione Piemonte, così come la città e le università coinvolte, questo è un traguardo di notevole importanza che ci rende onorati ma anche consci che è il momento di lavorare insieme per Torino", dicono i senatori leghisti.

"Sarà - concludono - una perfetta occasione per investire sulle infrastrutture della città e dell’hinterland e operare sulle criticità. Siamo contenti che con le mozioni approvate in Senato giovedì scorso abbiamo dato forza e sostegno a questo importantissimo evento mondiale".