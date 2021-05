Quarantenne torinese accusa un malore al Parco Burcina, recuperata dal Soccorso Alpino

Attimi di preoccupazione nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, al Parco Burcina di Pollone. Intorno alle 15.30, una torinese di circa 40 anni avrebbe accusato un malore a metà del percorso di salita. In quel momento si trovava in compagnia della figlia e del marito, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto si è portata una squadra del Soccorso Alpino che, in breve tempo, ha raggiunto la donna prestandole la prima assistenza; in seguito l’ha accompagnata fino al parcheggio di sosta dei veicoli. Una volta raggiunta l’automobile, la donna avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale e fatto ritorno a casa.