Aperto a Cavoretto un nuovo bar "Le petit Cafè"

In un periodo buio come quello che il Covid ha imposto alla quasi totalità degli esercizi pubblici, lui ha smesso l'attività di tassista dopo 12 anni ed ha aperto un bar, un piccolo bar con un piccolo dehors con due o tre tavoli, da qui il nome dell'esercizio.

Nel centro del piccolo borgo di Cavoretto sulla collina di Torino, in via alla parrocchia 2 come a dire un bar di paese dedicato essenzialmente ad un ambiente "dove tutti si conoscono" e punto di riferimento di tanti Torinesi che come d'abitudine nei giorni di festa "fanno un salto in collina che c'è l'aria buona".

Nei programmi di Stefano diventare un locale aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 per colazioni, piattini di mezzogiorno e aperitivi serali.

Di tanto in tanto sono previste serate jazz con Eleonora Sannasardo e altri ospiti musicali.

Un plauso ed un sincero "In bocca al lupo" al simpatico Stefano.