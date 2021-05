Sport |

La Reale Mutua Basket Torino a valanga su Forlì. Cavina "Ottimo atteggiamento, ora testa ai playoff"

I gialloblù superano Forlì e guadagnano il secondo posto del girone

Foto Uff. Stampa Pall. Forlì

Torino ritrova la vittoria superando Forlì per 56-93 e si assicura il secondo posto alla fine della fase ad orologio, che vale il piazzamento da prima testa di serie nel tabellone B dei playoff. Parte forte la squadra di casa con Bolpin e Roderick che segnano il 4-0. Torino entra in partita con Cappelletti, ma sono ancora i biancorossi ad avere la meglio e a ribadire il vantaggio con Rodriguez. Torino mette la freccia con Toscano e completa il sorpasso poco dopo con Jason Clark (7-8). La Unieuro prova a tornare avanti, ma i gialloblù hanno cambiato passo e si vede: Alibegovic da tre segna il +5, Bushati lo imita e porta il vantaggio a +8 (15-23). Sul finale i padroni di casa provano a tornare a contatto, ma Torino riesce a mantenere invariato il gap (18-26). Nella seconda frazione la Reale Mutua preme il piede sull’acceleratore e non lo toglie più fino alla fine del match: dopo 15’ la tripla di Clark certifica il dominio gialloblù, con Forlì costretta ad inseguire sul -20 (20-40). Dopo aver finito il primo tempo sul +20 (29-49), nella ripresa non cambia la musica: Torino spinge il vantaggio fino al +30 del 30’ (43-73), per poi chiudere il match sul +27 finale (56-93). "Una bellissima partita: grande approccio e ottima prova corale. Aver dato subito la giusto impronta è stata fondamentale, l’ottima esecuzione offensiva ha fatto il resto. Sono molto contento perché finire così questo girone è molto positivo, ma sono ancora più contento per l’atteggiamento della squadra e la voglia di giocare insieme. Iniziamo i playoff con il giusto spirito ed il giusto atteggiamento” il commento di coach Cavina a fine partita. Forlì – Reale Mutua Torino: 56 – 93 (18-26, 11-23, 14-24, 13-20)

Forlì: Bolpin 7, Serra, Campori 5, Dilas 2, Ndour, Roderick 6, Landi 4, Natali 7, Rodriguez 5, Bruttini 14, Giacchetti 6, Rush. All. Dell’Agnello, ass. Nanni

Torino: Toscano 10, Penna 9, Pagani 2, Bushati 11, Campani 1, Cappelletti 5, Alibegovic 13, Clark 16, Diop 7, Pinkins 19. All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto

SM

