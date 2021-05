Sport |

Ultima partita della fase ad orologio. La Reale Mutua a caccia del secondo posto a Forlì

Dopo la sconfitta contro Scafati i gialloblù vogliono chiudere al meglio la fase ad orologio, prima dell'inizio dei playoff

Ultima partita della fase ad orologio per Torino, che oggi pomeriggio affronta la Unieuro Forlì. Dopo la sconfitta contro Scafati di mercoledì, i gialloblù affrontano il match esterno con la speranza di poter arrivare ancora secondi: sfumata la possibilità di vincere il mini-girone bianco, alla squadra di coach Cavina serve una vittoria per chiudere in seconda posizione e finire nel tabellone B dei playoff come prima testa di serie. “Ci siamo dati una priorità con lo staff e i giocatori: quella di portare il gruppo ad una omogeneità a livello fisico e atletico, e quindi di lavorare in questo periodo con quel focus. - commenta coach Cavina alla vigilia del match - Abbiamo ancora una partita da giocare - importante perché ci darà il posizionamento in griglia - però penso sia più opportuno focalizzarci sui playoff. Forlì è una squadra esperta, capace di vincere le partite punto a punto, ma mi piace pensare che le partite perse nell’ultimo periodo ci abbiano aiutato a crescere da quel punto di vista. Vorrebbe dire aver fatto uno step avanti importante”. Nella gara di andata Torino aveva controllato il gioco per 35’, per poi cedere il passo solo negli ultimi minuti di partita, dopo aver fallito il colpo del KO. “Chiudiamo il girone Bianco con Forlì, consapevoli dell’importanza della vittoria e desiderosi di rifarci della sconfitta dell’andata. - aggiunge l'assistant coach Campigotto - Abbiamo visto l’importanza per la formazione biancorossa di due esperti giocatori come Giachetti e Bruttini, che continuano ad essere un fattore e dovremmo sicuramente stare attenti al talento offensivo di Landi, Roderick e Rodriguez. Sarà una partita intensa, come lo sono state tutte in questa seconda fase, e vorremmo concludere con una vittoria prima dell’inizio dei playoff”. Palla a due alla Unieuro Arena di Forlì alle h.17.00, diretta su LNP pass.

SM

