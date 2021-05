Coppa Davis, definite le date: le fasi finali dal 25 novembre a Torino

Torino in autunno sarà la capitale mondiale del tennis. Oltre alle Atp Finals - in programma dal 14 al 21 novembre - il capoluogo piemontese ospiterà dal 25 novembre le finali di Coppa Davis, insieme ad Innsbruck e Madrid. Novità del 2021 la scelta di tre sedi per la fase a gironi.

La città piemontese e quella austriaca ospiteranno due gruppi e il quarto di finale fra le relative vincenti. A Madrid saranno di scena gli altri due quarti, le semifinali e la finale.

Debutto contro gli Stati Uniti

Al Pala AlpiTour si giocheranno il gruppo E, quello dell'Italia, con USA e Colombia; e il girone D con Australia, Croazia e Ungheria. L'Italia del nuovo capitano Filippo Volandri, con il torinese Lorenzo Sonego atteso protagonista, esordirà il 26 novembre, alle ore 16, contro gli Stati Uniti.

Il cammino azzurro nella fase a gironi si concluderà il giorno successivo, sabato 27 novembre sempre alle 16, contro la Colombia le cui speranze poggiano sui campioni di doppio Cabal e Farah.

Nell'ultima giornata, sempre alle 16, si completerà il girone dell'Italia con la sfida fra USA e Colombia. Nelle ultime due giornate, la mattina alle 10, sono in programma le altre due sfide del gruppo D. L'Ungheria affronterà prima l'Australia e poi la Croazia.

I quarti di finale inizieranno il 29 novembre, proprio a Torino, con la sfida fra le vincenti dei due gruppi ospitati al Pala Alpitour. Tutti gli incontri inizieranno alle 16 e prevedono due singolari e il doppio.