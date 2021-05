Juve, ecco la nuova maglia: tornano le strisce "classiche" e si celebrano i dieci anni dello Stadium

La Juventus, con Adidas, ha svelato la nuova maglia Home per la stagione 2021/2022. Una maglia, la prima che dopo 9 anni di fila non potrà mostrare lo scudetto, ma che però celebrerà i 10 anni dello Stadium. “10 years at home” è infatti la scritta del colletto il nuovo kit realizzato con una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni. E che pone la sostenibilità al centro dell'Innovazione.

Tornano le strisce bianche e nere "classiche", per un (parziale) ritorno alla tradizione dopo che le maglie degli ultimi anni non avevano particolarmente entusiasmato i tifosi, perlomeno italiani. Nel video di presentazione pubblicato dal club su Twitter, così come nelle foto ufficiali, ci sono anche Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

"Era importante per noi celebrare il decimo anniversario del trasferimento allo Stadium con questa maglia perché sappiamo quanto significhi per i tifosi", spiega Francesca Venturini, football designer di Adidas, al sito del club bianconero.

La nuova maglietta farà il suo esordio già domani sera in occasione della finale di Coppa Italia che la Juve disputerà a Reggio Emilia contro l'Atalanta.