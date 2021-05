Mercoledì al Cinema Massimo l'anteprima nazionale della commedia "Maschile singolare"

Mercoledì 26 maggio, alle 20.30, secondo evento di avvicinamento all’attesissima trentaseiesima edizione del Lovers Film Festival che si svolgerà dal vivo, dal 17 al 20 giugno 2021, a Torino presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema.

Al Cinema Massimo, in sala Cabiria, verrà proiettata in anteprima nazionale la commedia Maschile singolare (Italia, 2021, 101 minuti) di Alessandro Guida e Matteo Pilati Con Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud e Lorenzo Adorni.

I registi, insieme alla direttrice del festival Vladimir Luxuria, al direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano e a parte del cast, presenteranno il film al pubblico in sala.

Il film racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Deve quindi trovare una nuova casa, un lavoro e - soprattutto - un nuovo scopo nella vita. Incoraggiato dall'amica Cristina, prende una stanza in affitto a casa di Denis e inizia a lavorare come apprendista nel forno di Luca. Acquistando fiducia in se stesso e riscoprendo le proprie passioni e desideri, Antonio si accorge di quanto, in passato, abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione.

La partecipazione all’evento è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sarà necessario ritirare il coupon invito fino ad esaurimento dei posti disponibili alla cassa del Cinema Massimo: martedì 25 maggio dalle 15,30 alle 21 e mercoledì 26 maggio dalle 15,30 in poi.

Il Lovers Film Festival dal 2005 è integrato nel Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.