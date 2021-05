Moncalieri, auto centra bici lungo corso Savona: la ciclista ricoverata al Cto

Attimi di paura a Moncalieri, lungo corso Savona, per un incidente capitato all'altezza della rotatoria con via Buozzi. Una donna di 60 anni alla guida di un'auto ha colpito una sua coetanea in sella ad una bici, scaraventandola a terra.

L'autista ha proseguito senza fermarsi a soccorrere la ciclista, che è stata poi trasportata al Cto per le cure del caso: guarirà in una settimana.

La Polizia locale di Moncalieri, grazie alle telecamere della zona e a quanto dichiarato da alcuni testimoni e dalla vittima, è risalita poi alla conducente della macchina, multata e denunciata per omissione di soccorso