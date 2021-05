Inaugurato a Nichelino l'apiario didattico comunale

Inaugurato nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle api, il nuovo apiario didattico comunale di Nichelino, realizzato in collaborazione con Aspro Miele - Associazione Produttori Miele Piemonte.

La struttura sarà ora utilizzate dalle scuole cittadine per attività didattiche. "Le api sono uno dei maggiori segnalatori del benessere ambientale: il fatto che stiano scomparendo in molte zone del mondo è un indicatore, purtroppo, dei problemi ambientali che abbiamo di fronte. E' molto positivo quindi essere riusciti ad aprire questo apiario didattico che aiuterà a far capire agli studenti il valore delle api e li avvicinerà alla natura", hanno spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessora all'Ambiente Valentina Cera.

"Si tratta di un progetto voluto fortemente dalla nostra Amministrazione al fine di avviare anche un percorso didattico e di educazione ambientale per le scolaresche: quattro arnie a disposizione per avvicinare i più giovani alla natura e sviluppare in loro il senso di responsabilità nei confronti della cultura ambientale", ha aggiunto Tolardo. "È stata un’emozione vedere quante persone credono insieme a noi all’importanza della cultura ambientale. Le api sono fondamentali per il nostro pianeta e noi impariamo da loro a prendercene cura", ha sottolineato l'assessora Cera. "Un altro importante progetto realizzato è ora a disposizione delle scuole e della cittadinanza".

Dopo l'inaugurazione i volontari dell'Associazione Città Incantata hanno letto storie per bimbi con protagoniste le api.