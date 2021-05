Comunali, Toti a Torino per Damilano: "Raggio di sole nel mondo politico"

"Paolo Damilano è il nostro candidato, un raggio di sole nell'attuale situazione politica". A dirlo è Giovanni Toti, entrando nella sala dell'Alfa Teatro, dove questa mattina erano radunati centinaia di attivisti e consiglieri del suo movimento politico Cambiamo!. Il governatore ligure oggi era a Torino per sottoscrivere un patto con il collega Cirio per le vaccinazioni in vacanza. Un'occasione per rinnovare il sostegno all'imprenditore della Valmora, candidato sindaco del centrodestra per le Comunali di Torino.

Napoli e Ruffino per Cambiamo! Per le amministrative Damilano presenterà la sua lista Torino Bellissima, oltre ad altre due civiche. E, come ha spiegato il parlamentare Osvaldo Napoli, "stiamo valutando se fare una nostra lista", o confluire in una delle tre.

Napoli, con la deputata Daniela Ruffino, è uno dei big che ha lasciato Forza Italia per aderire a Cambiamo!. E proprio agli ex colleghi azzurri, l'ex sindaco di Giaveno ha tirato una stoccata: "Il sondaggio di biDimedia - ha sottolineato - dice che Forza Italia non ha più peso. Noi vogliamo essere il nuovo riferimento centrista".

Un concetto sottolineato anche dal coordinatore regionale del partito Massimo Berutti: "Cambiamo! è una nuova forza politica, che vuole intercettare le componenti che non si riconoscono nel mondo tradizionale del centrodestra. Abbiamo una visione innovativa votata al futuro e al coinvolgimento di mondi diversi".

Varaldo: "Siamo la casa di chi non è di sinistra e non è sovranista" Sul palco anche Tommaso Varaldo che, dopo essere uscito anche lui da Forza Italia, ha costituito un comitato di giovani che aderiscono al partito di Toti. "Vogliamo costruire - ha sottolineato - la casa di chi non si sente rappresentato nè dalla sinistra nè dagli alleati sovranisti. Abbiamo bisogno di una nuova classe politica che ponga su merito e competenza le propria fondamenta. Noi stiamo portando Damilano in tutte le periferie, è un imprenditore di successo che si mette a disposizione della città".