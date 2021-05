Sport |

Buona la prima per la Reale Mutua Basket Torino, superata Mantova in gara 1

I gialloblù si addormentano nel terzo quarto, ma grazie ad una prova di forza nell'ultima decina trovano i primi due punti della serie

Buona la prima per la Reale Mutua Basket Torino, che in gara 1 dei quarti di finale dei playoff si impone sulla Staff Mantova per 79-59. I gialloblù partono benissimo e trascinati dalle bombe di Toscano e Clark dopo pochi minuti controllano già il match (15-6). Dopo aver chiuso il primo quarto sul +8 (24-16), la squadra di Coach Cavina accelera ancora nel secondo quarto portando il vantaggio a 15 lunghezze sulla sirena dell’intervallo lungo (46-31). Dopo un primo tempo dominato dai gialloblù, al rientro in campo c’è una sola squadra: Mantova. Con la Reale Mutua completamente assente, gli uomini di Di Carlo possono fare il bello e cattivo tempo, trovando a 1’ dalla fine della terza frazione il pari (53-53). Nella quarta frazione la squadra di Coach Cavina decide finalmente di tornare a giocare e gli avversari se ne accorgono subito, con il parziale di 22-6 che lascia poco spazio ad interpretazioni. Finale 79-59. Appuntamento a lunedì 24 maggio per la seconda gara consecutiva della serie. "Rompere il ghiaccio con una vittoria del genere è molto positivo. - commenta coach Cavina al termine del match - Primo tempo molto buono, terzo quarto non positivo: più che altro perchè siamo caduti nella trappola di reagire a qualche situazione in campo ed abbiamo sbagliato qualche tiro aperto. Ottima la reazione e la gestione. Il neo della partita sono gli infortuni alla caviglia sinistra di Penna - dovremo aspettare gli esami per capirne l'entita - e la botta presa al pollice sinistro di Cappelletti". Reale Mutua Basket Torino-Staff Mantova 79-59 (24-16, 22-15; 11-22, 22-6)

Torino: Clark 21, Alibegovic 7, Pagani, Penna, Cappelletti 12, Campani 8, Pinkins 5, Toscano 8, Origlia, Diop 15, Bushati 3. All. Cavina

Mantova: Infante 3, Ceron, Veideman 10, Ferrara 4, Ghersetti 9, Maspero 6, Cortese 9, Bonacini 7, Weaver 11, Ziviani. All. Di Carlo

SM

