Iniziano i playoff per la Reale Mutua Basket Torino, al Pala Gianni Asti c'è Mantova

Le serie si giocheranno al meglio di cinque, Torino parte sempre con il favore del campo

Terminata la fase ad orologio con il secondo posto del girone bianco, iniziano i playoff per la Reale Mutua Basket Torino che questa sera affronta Mantova in gara 1 dei quarti di finale. “Mantova è una squadra che conosciamo bene per averli affrontati già in regular season in questa stagione, ma la regular season è una cosa, i play off sono un’altra. - commenta l’assistant Iacozza coach alla vigilia del match - Si riparte da zero e i risultati ottenuti finora contano poco. Rispetto a quelle partite, Mantova ha trovato una propria identità e soprattutto delle gerarchie ben definite che hanno fruttato una meritata qualificazione ai play off. Esperienza e talento, oltre ad una buona dose di atletismo, la rendono una squadra temibile che noi dobbiamo affrontare facendoci trovare pronti a giocare per tutti i quaranta minuti. Sappiamo quando siamo migliorati nel corso della stagione e vogliamo dimostrarlo anche nei play off per regalare ai nostri tifosi altre soddisfazioni”. Il doppio confronto in stagione regolare tra le due squadre ha sempre sorriso ai gialloblù, che si sono imposti nettamente in entrambe le occasioni (84-68 all’andata, 52-85 nella gara di ritorno). Dopo una regular season di alti e bassi terminata in nona posizione, la squadra di coach Di Carlo ha saputo farsi valere nella fase ad orologio, totalizzando ben 4 vittorie su sei match disputati. Nel mini-girone “azzurro” l’arma in più degli Stings sono stati il nucleo italiano composto da Riccardo Cortese (16.7 punti di media), Marco Ceron (11.5) e Lorenzo Maspero (10.3) e il veterano italoargentino Mario Jose Ghersetti (11.2). Questa sera al PalaGianni alle h.19.00 la prima palla a due, questo il calendario completo della serie: Gara 1: sabato 22/05, Reale Mutua Torino – Mantova ore 19.00

Gara 2: lunedì 24/05, Reale Mutua Torino – Mantova ore 19.00

Gara 3: giovedì 27/05, Mantova – Reale Mutua Torino ore 19.00

Gara 4: sabato 29/05, Mantova – Reale Mutua Torino ore 19.00*

Gara 5: martedì 01/06, Reale Mutua Torino – Mantova ore 20.45* *solo se necessaria

